В Гатчине продавщица меда похитила у блокадницы полмиллиона рублей

Сотрудники полиции задержали мошенницу, которая обманула 93-летнюю блокадницу и похитила у нее полмиллиона рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась ветеран войны и рассказала о том, о том, что ее ограбили.

Выяснилось, что в ее квартиру по улице Достоевского в Гатчине проникла неизвестная женщина, которая представилась продавцом меда. Она отвлекла внимание пожилой женщины и похитила из комода полмиллиона рублей, после чего скрылась.

По подозрению задержана 60-летняя жительница Гатчины. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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