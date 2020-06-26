Больше тысячи петербуржцев не переоформили разрешения на парковку

Более 1 тыс. жителей зоны платной парковки не переоформили парковочные разрешения. Фото: gcup.spb.ru

Более 1 тыс. жителей зоны платной парковки не переоформили парковочные разрешения. Фото: gcup.spb.ru

В Петербурге на данный момент действует 2,1 тыс. парковочных разрешений. Документы не переоформили больше тысячи горожан.

В 2015-2017 годах Городской центр управления парковками оформил около 3,5 тыс. парковочных разрешений. Продлить их решили лишь 2,1 тыс. человек.

«В этой связи хочу призвать всех жителей зоны платной парковки как можно быстрей подавать документы на оформление новых парковочных разрешений», — обратился к петербуржцам и.о. директора Городского центра управления парковками Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Парковочное разрешение действует три года. Подать заявление на оформление нового необходимо не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения его срока. Забрать готовый документ можно менее чем через 20 рабочих дней.

Информация о сроке действия парковочного разрешения доступна в личном кабинете на портале госуслуг и в Городском центре управления парковками.

Оформить парковочное разрешения может собственник жилого помещения, расположенного в зоне платной парковки. Стоимость его составляет 1,8 тыс. в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время режима самоизоляции жители Петербурга стали на 60% реже пользоваться платными парковками.