В Пулково встретят рейс с россиянами из Бишкека

В Петербурге ждут вывозной рейс из Бишкека. Самолет со 151 россиянином на борту приземлится в аэропорту Пулково 26 июня.

На родину возвращаются 81 петербуржец, 18 жителей Ленинградской области и 52 человека из других регионов, сообщили в Администрации Петербурга. Прилететь раньше они не могли из-за пандемии коронавируса.

В аэропорту пассажиров встретят транспортные полицейские, сотрудники МВД, Роспотребнадзора, медики и другие специалисты.

Прибывшие сдадут тесты на коронавирус. После чего их на автобусах доставят к месту жительства. Иногородние пассажиры будут доставлен в пансион-обсерватор в Курортном районе. Сейчас в нем находятся 59 человек.

Все пассажиры обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково ожидают вывозные рейсы из Бишкека, Еревана, Душанбе и Гоа. В Петербург россияне прибудут с 26 июня по 7 июля.