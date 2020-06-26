Петербуржцы могут гулять без масок и перчаток

При этом важно соблюдать социальную дистанцию, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем рассказал врио главы комитета по благоустройству Сергей Малинин в эфире передачи «Петербург против коронавируса». Он отметил, что горожанам не обязательно надевать маски и перчатки во время прогулок по паркам. Намного важнее соблюдать дистанцию и тогда можно наслаждаться выходом на свежий воздух. Отмечается, что власти пока не собираются ограничивать число посетителей зеленых зон.

Малинин заверил, что специалисты регулярно обрабатывают скамейки и детские площадки, чтобы сделать их безопаснее для посетителей. Пока что в парках нельзя кататься на аттракционах, а вот прокаты работают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов заявил: мы снимаем ограничения, но коронавирус остается опасным.