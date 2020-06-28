В России ожидается рекордное падения ставок по ипотеке

Уже в конце этого года ставка по ипотеке будет ниже 7,5%. Фото: Pixabay

Уже в конце этого года ставка по ипотеке будет ниже 7,5%. Фото: Pixabay

В России эксперты предрекают снижение ставки по ипотечному кредиту до 7% и ниже.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги», аналитики считают, что ставки по ипотеке снизятся до рекордных значений благодаря льготной программе, максимальная ставка которой не превышает 6,5%. Также это станет возможным благодаря снижению ключевой ставки «Центробанка».

Согласно прогнозам экспертов, уже в конце этого года ставка будет ниже 7,5%, что вместе с низкой льготной ставкой по госпрограмме приведет к снижению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7% .

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк снизил первый взнос по льготной ипотеке. Теперь для получения ипотеки достаточно предоставить 15% от стоимости жилплощади в качестве первоначального взноса, при оформлении льготной ипотеки со ставкой 6,4% годовых в Сбербанке.