В Петербурге двух членов УИК отстранили после информации о вбросе

В Северной столице прекратили полномочия двух членов в УИК №505 после публикации в СМИ видео с вбросом бюллетеней. Информацию об этом будет проверять полиция.

Представитель Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский сообщил, что переносной ящик №2, который попал на видео, решили опечатать, чтобы исключить любые сомнения. Его вскроют 1 июля после окончания голосования по поправкам к Конституции. За вскрытием будут наблюдать представитель Петербургского избиркома, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Горизбиркома, однозначных выводов горизбирком не может сделать, поэтому ТИК №11 обратился в полицию для проведения проверки.

Напомним, автор видео утверждал, что члены УИК сами засовывали бюллетени в переносной ящик для голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в почти 1,9 тыс. УИК.