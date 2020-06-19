Петербуржцы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в почти 1,9 тыс. УИК

Голосование по поправкам в Конституцию будет идти неделю. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Голосование по поправкам в Конституцию будет идти неделю. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Петербурге с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного, сообщил, что всего в городе будет доступно 1899 постоянных участков избирательных комиссий и 48 временных избирательных комиссий. Среди них будут 42 участка в медучреждениях и два — в СИЗО. Участки также откроют в Центре учета и социального обслуживания россиян без определенного места жительства, в аэропорту Пулково и на двух вокзалах: Ладожском и Московском.

Сотрудникам участковых комиссий и тем, кто придет голосовать, выдадут средства индивидуальной защиты, которые обошлись федеральному бюджету в 257 млн рублей. Кроме того, петербуржцам измерят температуру на входе.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам удвоят зарплату в день голосования.