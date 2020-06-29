В квартире на Северном проспекте произошел пожар

Вечером 28 июня в квартире в доме №8/2 на Северном проспекте в Выборгском районе произошел пожар.

О произошедшем рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На опубликованных снимках заметно, как их квартиры валят клубы дыма.

Свидетели случившегося отметили, что слышали мощный хлопок и звук бьющихся стекол. На место происшествия прибыли спасатели и реанимация. По словам очевидцев, весь двор оказался в гари, соседей эвакуировали. Также рассказали, что мужчину и женщину вынесли на носилках, их увезли в реанимацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.