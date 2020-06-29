Защита Шамсутдинова намерена просить о суде присяжных

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края, намерена просить о суде присяжных.

«На сегодняшний день мы рассматриваем такой исход дела, потому что считаем, что это будет более объективно», — заявил адвокат Равиль Тугушев, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что сторона защиты пока не начала ознакомление с делом, потому что оба адвоката Шамсутдинова сейчас находятся за пределами Читы.

Напомним, 25 октября прошлого года произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины. По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.