Жители 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию без бумажной визы

Жители 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въехать в Россию без бумажной визы. Фото: unsplash.com

Граждане 113 стран с января 2021 года смогут въезжать в Россию без бумажной визы в паспорте. Для этого будет достаточной электронного документа.

Безвизовый режим Россия имеет с 60 странами. Граждане еще 53 стран получили возможность оформить электронную визу для поездок в РФ. Такая опция предусмотрена для граждан Евросоюза, Индии, Китая, Турции и др. Речь идет о краткосрочных поездках до 16 дней.

«Решение о включении той или иной конкретной страны в список принималось с учетом целого ряда факторов, в том числе их визовой политики в отношении российских граждан», — пояснил заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов в интервью с «Коммерсантом».

Получить электронную визу, в частности, не смогут граждане США, Канады и Великобритании.

Более подробная информация об оформлении электронных виз размещена на сайт дипломатических представительств и консульских учреждений России. В планах — создание мобильного приложения для получения визы. С его помощью граждане других стран смогут заполнить анкету на документ со смартфонов, компьютеров и планшетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генеральное консульство Финляндии в Петербурге возобновляет прием документов на визы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виза евгений иванов мид рф россия электронная виза
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Выборгском шоссе перед Парголово скопилась пробка из-за ДТП с фурой
Работников депо в Ленобласти задержали за кражу полтонны топлива
Три гостя Петербурга окажутся на скамье подсудимых за разбойное нападение
Двоих с Рубинштейна задержали за нецензурную надпись на полицейском авто
Петербурженка обвинила мужа в насилии над дочкой
Жители 113 стран в 2021 году смогут въезжать в Россию без бумажной визы
В Петербурге за сутки выявлено 219 случаев коронавируса
В Японии создали робота, который убивает коронавирус