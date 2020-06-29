В Петербурге проходят пробные ЕГЭ без выпускников

В Петербурге 29 и 30 июня проходят пробные экзамены перед стартом основного периода ЕГЭ. Участие в апробации принимают все 167 пунктов.

В ходе пробных экзаменов отрабатываются пропускной режим, процедура регистрации участников, технология печати экзаменационных материалов и противоэпидемические меры.

«По итогам объезда уже можно сказать, что учителя, участвующие в проведении ЕГЭ, очень ответственно подходят к тренировочным мероприятиям», — отметила председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева.

ЕГЭ в этом году будет проходить с соблюдением мер, принятых из-за пандемии коронавируса. При входе в школы организуют термометрию и дезинфекцию. Чтобы исключить скопления людей, проходить они будут по специальному графику. Требование использовать маски и перчатки касается только организаторов. Для участников ЕГЭ это не обязательно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сдавать ЕГЭ в Петербурге будут 35 тыс. 722 человека.