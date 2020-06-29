Петербург приобрел 10 квартир для детей-сирот за 30 миллионов рублей

Петербург приобрел 10 квартир для детей-сирот за 30 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) закупил десять однокомнатных квартир для детей-сирот. На покупку социального жилья выделили 30 миллионов рублей.

В Северной столицы завершился аукцион на приобретение в собственность города недвижимости для детей-сирот. В Пушкинском районе города для них куплено десять квартир площадью от 33 до 41 «квадратов». КИО заключил договор на покупку с организацией «Стоун», уведомляют в пресс-службе комитета.

Общая площадь приобретенной недвижимости — почти 400 квадратных метров. На приобретение социального жилья потратили 30,1 миллион рублей, из которых 11,1 млн субсидированы из федерального бюджета. В пресс-релизе ведомства отмечают, что жилые помещения готовы к эксплуатации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшее время КИО Петербурга продаст принадлежащие городу здания на 800 млн рублей.

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