В Выборгском районе Петербурга взорвалась иномарка

Комментаторы не верят, что машины взорвались, однако очевидцы утверждают, что слышали именно взрыв. Фото: https://vk.com/spb_today

Комментаторы не верят, что машины взорвались, однако очевидцы утверждают, что слышали именно взрыв. Фото: https://vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы, на парковке возле одного из жилых домов в Актерском проезде, днем 29 июня взорвался автомобиль.

Чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от проспекта Культуры. Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Огонь мгновенно перекинулся на соседнюю машину. По словам авторов публикации, на месте происшествия уже работают спасательные службы.

Однако спасать, похоже, уже нечего — оба пострадавших автомобиля невозможно реанимировать. Очевидцы отмечают, что слышали несколько хлопков перед пожаром. Многие комментаторы уверены, что причиной возгорания стала не техническая неисправность, а «поджог посреди белого дня».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте сегодня произошло серьезное ДТП: столкнулись легковушка и автобус №130. Пострадали трое пассажиров общественного транспорта.