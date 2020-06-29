На улице Рубинштейна образовалась гигантская очередь в офис продаж «Аэрофлот»

На улице Рубинштейна образовалась гигантская очередь в офис продаж «Аэрофлот»
Улица Рубинштейна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Неизвестно, смогли ли сотрудники компании помочь всем желающим гражданам.

Длинная очередь из граждан, намеревающихся решить свои вопросы, была замечена сегодня вечером, 29 июня. Примечательно, что сам офис работал до 19:00, а талоны на прием выдавались до 18:00. Но, судя по количеству людей, кто-то мог и не успеть получить необходимую консультацию.

Петербуржцы хотели сдать билеты или же наоборот приобрести. К примеру, молодой человек, стоящий в очереди, сообщил, что ему необходимо купить билет до Калининграда. В Пулково это сделать невозможно. Совершить покупку в интернете тоже не получится — субсидированный билет можно купить лишь лично, обратившись в офис продаж. Об этом сообщают Невские новости.

Крупные очереди в центре города были замечены и ранее. К примеру, возобновили свою деятельность некоторые магазины одежды — Zara и H&M. В помещениях одновременно могло находиться лишь определенное количество людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» обвинили в перевозке пассажиров за границу.

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