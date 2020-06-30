Санавиация помогла четырем жителям Ленобласти

За прошлые выходные, 26 и 27 июня, вертолет санавиации доставил четырех жителей Ленинградской области в медучреждения.

Как сообщает Национальная служба санитарной авиации в соцсети «ВКонтакте», за два дня санавиация выполнила четыре вылета по 47 региону. Первый пациент находился в Волхове, его госпитализировали в субботу с сочетанной травмой. Тогда же санитары по воздуху перевезли из Подпорожья пациента, у которого диагностировали инсульт.

Также медики помогли маленькому жителю Тихвина — госпитализация потребовалась ребенку с черепно-мозговой травмой.

Кроме того, вертолет санавиации вылетал в Тосно, где помощь потребовалась человеку, получившему травмы в дорожной аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области воздушные санитары выполнили три вылета за пациентами, которым требовалась срочная медицинская помощь.