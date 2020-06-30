На маршруты из Петербурга добавят более 50 электричек

Дополнительные электрички решили поставить на наиболее востребованные направления. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Дополнительные электрички решили поставить на наиболее востребованные направления. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На пригородные маршруты из Петербурга добавят более полусотни электропоездов.

Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК). Более полусотни дополнительных электричек будут курсировать по маршрутам из Северной столицы и обратно. Их запустят со 2 июля.

В компании отметили, что дополнительные электрички решили поставить на наиболее востребованные направления, включая Финляндский и Балтийский вокзалы.

Изменения в расписании электричек будут проводиться на основании ежедневного мониторинга пассажиропотока пригородных поездов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти запустят дополнительные электрички. В частности, изменения коснутся наиболее «дачных» направлений: Лужского, Выборгского, Приозерского, Ириновского и Витебского.