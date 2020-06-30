Особняк Турчаниновой на Васильевском острове превратят в элитную гостиницу

Особняк, считают в Смольном, будет спасен от разрушения благодаря размещению в нем гостиницы. Фото: gov.spb.ru

Особняк, считают в Смольном, будет спасен от разрушения благодаря размещению в нем гостиницы. Фото: gov.spb.ru

В Смольном одобрили переделку особняка Турчаниновой на Среднем проспекте Васильевского острова под трехзвездочную гостиницу.

Особняк, расположенный в доме №40 по Среднему проспекту, передадут компании «Центр АТР-Сайгон», которая возьмет на себя реконструкцию объекта, а затем разместит в нем отель на, как минимум, 100 номеров. Ремонтные работы должны завершиться не позже, чем через 4,5 года, при сроке аренды в 43 года.

Причем соглашение об эксплуатации исторического здания, по словам руководителя городского комитета по инвестициям Романа Голованова, было подписано еще на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. В Смольном считают, что это решение позволит спасти постройку, а также положительно скажется на развитии туризма в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перепланировка фасада исторического здания на Фонтанке превратилась в уголовное дело.