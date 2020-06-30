ЕГЭ в Петербурге сдадут почти 36 тысяч человек

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

Всего будет открыто 167 пунктов для сдачи единых государственных экзаменов.

В этом году экзамены несколько раз переносились из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Позднее, после выбора окончательных дат, было сообщено, что экзамены пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности. К примеру, расстояние между партами должно составлять 1,5 метра. В связи с этим, было решено не увеличивать количество пунктов для сдачи ЕГЭ, а провести самый популярный экзамен по русскому языку в течении двух дней. Об этом сообщила начальник отдела общего образования Комитета по образованию Анна Грубская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также, стоит отметить, что сдача математики не будет обязательна для всех в 2020 году. Ее сдадут те выпускники школ, которые намерены поступить в ВУЗы, где требуется данный предмет.

ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, по математике — 10 июля, а 13 июля состоится сдача физики и истории.

Сдавать экзамены в этом году будут те петербуржцы, которые намерены поступить в вузы. Всего на сдачу зарегистрировано 35722 участника. Из них 8 тысяч — это выпускники прошлых лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проходят пробные ЕГЭ без выпускников.