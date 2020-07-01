Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями

Телеведущая уверена, что умеет на глаз определять, кто позволяет себе много пить или употреблять наркотики.

Об этом стало известно 30 июня. Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала депутату Госдумы Виталию Милонова на его YouTube-шоу. Она отметила, что многие звезды злоупотребляют алкоголем или позволяют себе употреблять наркотики – и таких она видит практически сразу. Борисова считает, что стала экспертом в этой области и ей можно доверять. Так, по мнению телеведущей, наркотики употребляет рэпер Элджей и его супруга Настя Ивлеева. Тест не сможет пройти блогер Юрий Дудь, а вот журналистка Ксения Собчак в прошлом много пила.

Борисова отметила, что сама начала употреблять наркотики из-за предрасположенности на генном уровне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дана Борисова раскрыла суммы своих гонораров.