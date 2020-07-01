С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ

В Петербурге услуги ЖКХ подорожали на 3,8%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге услуги ЖКХ подорожали на 3,8%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ. Плата для разных регионов увеличилась на 2,4-6,5%.

Ощутимее всего рост тарифов на Северном Кавказе, в Бурятии, Якутии, Омской области и в Москве. Максимальное увеличение зафиксировано в Чеченской республике — 6,5%, минимальное в Ненецком автономном округе — 2,4%.

В Петербурге коммунальные услуги подорожали на 3,8%.

Предполагалось, что повышение коммунальных тарифов в июле может быть отменено из-за пандемии коронавируса. С таким предложением выступили депутаты, сенатор и Торгово-промышленная палата России. В Министерстве строительства идею отклонили, заявив, что в случае заморозки тарифов отрасль ЖКХ потеряет 300 млрд рублей.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявил, что заморозка тарифов на жилищно-коммунальные услуги приведет к серьезному недофинансированию.