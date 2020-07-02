Росприроднадзор зафиксировал активность змей в Ленобласти

В Ленинградской области участились обращения о встречах со змеями. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области участились обращения о встречах со змеями. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области участились сообщения об укусах змей. Местные жители встречают гадюк на приусадебных участках и на природе.

Активность змей зарегистрировало Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Жителей и гостей региона призывают быть внимательными и проявлять осторожность.

Змеи плохо видят, но хорошо слышат, напоминают специалисты. В случае, если встреча с гадюкой произошла, следует держать дистанцию не менее двух метров, не делать резких движений, не пытаться сфотографировать змею или сделать с ней селфи.

Токсичность яда гадюки снизится только к осени. Потому, если змея укусила, необходимо обратиться к врачу, чтобы получить противоядие. До обращения к медикам пострадавшему следует сохранять спокойствие, пить много воды и принять таблетку от аллергии, если такая имеется. Нельзя прижигать укушенное место, разрезать ранку или накладывать жгут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти продолжается период активности клещей. Какие инфекции человек может получить от укуса, рассказали в Роспотребнадзоре.