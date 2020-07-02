Дело о сбитом насмерть инженере на Энгельса направили в суд

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего водителя Mazda. Следствие полагает, что он насмерть сбил дорожного рабочего на проспекте Энгельса в Петербурге.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Авария произошла 5 декабря 2019 года. По версии следствия, группа дорожных рабочих проводила ремонт контактных сетей у дома 43 по проспекту Энгельса. Один из них выставлял знаки о проведении работ. В этот момент ему в спину на скорости 60 км/час влетел автомобиль Mazda. От полученных травм рабочий скончался.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, водитель Mazda скрылся после наезда на рабочего. Позднее его автомобиль нашли на Юкковском шоссе. Найти водителя удалось в квартире неподалеку. Мужчина был обнаружен с признаками алкогольного опьянения.