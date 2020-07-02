В мире зарегистрировали более 10,5 млн случаев заражения коронавирусом

В мире зарегистрировали более 10,5 млн случаев заражения коронавирусом
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Количество заболевших увеличивается с каждым днем.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает Всемирная организация здравоохранения. За сутки в мире коронавирусом заболели 176 тысяч человек. Таким образом, количество зараженных перевалило за 10,5 миллионов человек. Инфекция также унесла 4,7 тысяч жизней, общее число летальных исходов – более 512 тысяч.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 661 тысяча случаев заражения, летальных исходов – более 9,6 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российским препаратом от коронавируса интересуются десятки стран. Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» объявили о начале экспорт препарата от коронавируса «Авифавир» в Беларусь. Также лекарство готов закупить Казахстан.

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