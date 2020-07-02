В США набирают популярность вечеринки ради заражения коронавирусом

В США набирают популярность вечеринки ради заражения коронавирусом
Молодежь посещала такие вечеринки ради приза. Фото: Рixabay

Тот, кто первым заболевал, получал денежный приз.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем ABC News сообщила члена городского совета Соня Маккинстри (Sonya McKinstry). В Таскалуса набирают популярность вечеринки, устраиваемые для заражения коронавирусом. Те, кто заболевал первым, получал денежный приз – на него скидывались все присутствующие. Сначала власти решили, что эта новость — фейк, но после расследования убедились, что такое происходит на самом деле.

Отмечается, что на вечеринки приходили зараженные, а также те, кто не до конца понимал, в чем смысл мероприятия. Тем временем Америка занимает первое место по количеству зараженных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США скупили почти все запасы препарата, способного вылечить коронавирус. Планируется, что на производство заявленного количества доз у компании Gilead Sciences, которая создала ремдисивир, уйдет 3 месяца.

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