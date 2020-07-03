Вильфанд: «волна жары» накроет юг Европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневные температуры, которые превысят норму на 6-7 градусов, установятся на юге Европейской части России.

По его словам, температура на юге Европейской части России превысит норму на 6-7 градусов, начиная с пятницы, 3 июля. При том, что в этой части «и так жара».

Главный синоптик России спрогнозировал «волну тепла» в таких регионах, как Ростовская область, Краснодарский край и Ставрополье. Он добавил, что сейчас можно говорить о «волне жары» вопреки принятому термину «волна тепла».

По его прогнозу жара, превышающая плюс 36 градусов тепла, сохранится на юге Европейской части страны, как минимум, пять дней.

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