В Петербурге 263 новых заражений COVID-19 за сутки, в Ленобласти — 54

Общее число зараженных в России превысило 660 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Общее число зараженных в России превысило 660 тысяч человек. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории Северной столицы зарегистрировано 263 новых случая коронавирусной инфекции, в Ленинградской области — 54 новых пациента с COVID-19.

Таким образом, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Петербурге с начала пандемии составило свыше 24,7 тысяч. На территории Ленинградской области за время пандемии выявлено почти 4,6 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.

Всего в России за последние сутки COVID-19 диагностирован у 6 718 человек. Общее число зараженных увеличилось до 667 тысяч пациентов. Почти 10 тысяч человек погибли, не справившись с опасной инфекцией. К счастью, количество выздоровевших увеличивается в разы быстрее: успешно выписаны уже свыше 429 тысяч жителей России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пока коэффициент распространения заболевания в Петербурге оставляет желать лучшего. В связи с этим торговые центры остаются закрытыми, объяснили в Смольном.