В России стартовала основная волна сдачи ЕГЭ

Всего сдавать ЕГЭ в этом году будут около 714 тысяч человек. Фото: Baltphoto

Всего сдавать ЕГЭ в этом году будут около 714 тысяч человек. Фото: Baltphoto

В пятницу, 3 июля, в России началась основная волна сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников, поступающих в вузы.

Пандемия коронавируса в 2020 году нарушила привычный порядок сдачи ЕГЭ: сейчас экзамены могут сдавать только школьники, намеревающиеся продолжить обучение в вузах. Аттестаты выпускники получили раньше, желающие поступать в колледж или пойти на работу освобождены от обязательной сдачи госэкзамена.

Сегодня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора, сдают экзамены по информатике, географии и литературе. На них зарегистрировалось более 173 тысяч человек, из которых около 148 тысяч — школьники, оканчивающие учебу в этом году. В общей сложности, сдавать ЕГЭ планируют примерно 714 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Единый государственный экзамен намереваются сдать 36 тысяч человек.