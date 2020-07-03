Путину пожаловались на мороженое «Радуга» из-за ассоциаций с ЛГБТ-сообществом

Путину пожаловались на мороженое &#171;Радуга&#187; из-за ассоциаций с ЛГБТ-сообществом
Путин призвал не действовать агрессивно. Фото: Pixabay

Есть мнение, что такая расцветка может негативно повлиять на подрастающее поколение.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова считает, что мороженое «Радуга» может быть опасно для детей из-за своей расцветки. Дело в том, что разноцветный флаг ассоциируется с представителями секс-меньшинств, а в России пропаганда ЛГБТ запрещена.

«Очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение»,

— сказала Лахова.

Путин заверил, что в России никогда не будут притеснять людей из-за религиозных взглядов или предпочтений при выборе партнера, но нужно избежать давления на детей, чтобы человек мог сам выбирать свою судьбу. Он также уверен, что нельзя действовать агрессивно, когда речь идет о нетрадиционных ценностях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США.

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