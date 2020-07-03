ФАС завело дело против производителя известного порошка

ФАС завело дело против производителя известного порошка
Компания уже получала требование исправить нарушение. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Антимонопольщики возмутились из-за разницы в капсулах, которых продаются в Евросоюзе и России.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы РФ. Ведомство возбудило уголовное дело против компании, которая производит стиральный порошок Ariel. Эксперты нашли различия в капсулах, продающихся в Евросоюзе и России. Отмечается, что на продукции нет маркировки, которая сообщала бы об этом. Компанию уже просили устранить это нарушение, но никаких попыток выполнить требования предпринято не было.

Напоминаем, что сотрудники ФАС выяснили, что россиянам приходится использовать в 1,5-2 раза больше порошка, чем жителям других сран из-за состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга пожаловались в УФАС на непристойную рекламу кафе. Жалобы горожан сочли оправданным, а действия «Династии» — нарушающими закон «О рекламе», что стало основанием для возбуждения дела.

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