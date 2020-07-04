Гостиный двор в Петербурге открывается для посетителей

Гостиный двор в Петербурге открывается для посетителей
Когда "Гостинка" полностью вернется к привычному режиму работы, неизвестно. Фото: Baltphoto

Большой Гостиный двор на Невском проспекте впервые за 235-летнюю историю существования был закрыт во время пандемии коронавируса. Теперь он вновь готов принимать посетителей.

Универмаг возобновил работу в пятницу, 3 июля. Правда, на данный момент Гостиный двор функционирует не полностью: согласно постановлению губернатора, открыты для клиентов лишь магазины с отдельным входом. При этом зайти в них можно только при наличии средств индивидуальной защиты.

Отделы, которые остались закрытыми, предусмотрительно отгородили лентой, как и путь на второй этаж. По открытому пространству первого этажа нанесена специальная разметка, чтобы напомнить горожанам о соблюдении социальной дистанции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области готовят открытие бассейнов и фитнес-залов.

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