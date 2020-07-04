РЕН ТВ: адвокаты Ефремова намерены объяснить ДТП приступом эпилепсии у актера

Адвокат утверждает, что артист ничего не помнит о ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Адвокат утверждает, что артист ничего не помнит о ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Защитники Михаила Ефремова могут заявить о том, что у актера, находившегося за рулем в момент смертельной аварии, случился приступ эпилепсии.

По информации телеканала РЕН ТВ, если у актера найдут признаки неврологического расстройства, характерной особенностью которого является «кратковременное отсутствие реакции на внешние раздражители», разбирательство примет совсем другой характер, и адвокаты смогут требовать дополнительных экспертиз. Одним из заболеваний, подходящий под описанный выше критерий, является абсансная эпилепсия.

При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев не намерен отвечать, был ли кто-то в машине вместе с актером во столкновения. Напомним, что 8 июня на Садовом кольце джип Ефремова врезался в ГАЗель, за рулем которой находился уроженец Рязанской области Сергей Захаров. Мужчина позже умер в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранительные органы уверены в отсутствии других людей в салоне автомобиля Ефремова на момент ДТП.