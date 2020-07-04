Аквабайкеры официально открыли сезон в Петербурге

Аквабайкеры официально открыли сезон в Петербурге
Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на мотозаезд. Кто-то счел его небезопасным в условиях пандемии COVID-19. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

В субботу, 4 июля, в Санкт-Петербурге официально стартовал сезон гидроциклов. Аквабайкеры решили отметить этот день массовым заездом.

Толпа любителей водного спорта на гидроциклах пронеслась по рекам и каналам Северной столицы. Необычная процессия попала на камеры прохожих-очевидцев, которые сразу же поделились информацией в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На кадрах ролика несколько десятков гидроциклов рассекают по Фонтанке. Заметно, что из-за количества аквамотоциклистов вода в реке вспенилась и появились большие волны. Комментаторы, однако, сочли такое мероприятие небезопасным в условиях пандемии коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водный транспорт теперь можно заправить с бесконтактной оплатой, благодаря сервису «Яндекс.Заправки».

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