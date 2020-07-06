За неделю в Петербурге утилизировали 150кг ртутьсодержащих отходов

За минувшую неделю аварийные службы Северной столицы совершили 20 выездов по обращениям горожан.

В частности, специалисты утилизировали 152 килограмма ртутьсодержащих отходов, 50 кг химических отходов, а также 11 градусников и 89 люминесцентных ламп. Об этом в понедельник, 6 июля, проинформировали в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Из 20 вызовов, поступивших от жителей, в 12 случаях экологам пришлось ликвидировать ртутные загрязнения, еще семь раз специалисты устраняли последствия химического загрязнения и единожды проверяли разлив нефтепродуктов. Кроме того, с 29 июня по 5 июля были нейтрализованы подозрительные пятна на Смоленке, проверена информация о загрязнении Фонтанки и обеспечена безопасность Охоты, по которой дрейфовала баржа с нефтепродуктами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Росприроднадзора выявили причину изменения цвета воды в реке Славянке.