Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
Аналитики предполагают, что мировой экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, сравним с уроном, нанесенным экономике Второй мировой войной. Фото: Baltphoto

Эксперты Всемирного банка предрекают России рекордное падение ВВП: по итогам 2020 года этот показатель может снизиться на 6%, что станет наибольшим падением за последние 11 лет.

Главной причиной кризисного положения отечественного ВВП специалисты называют пандемию коронавирусной инфекции. В докладе Всемирного банка утверждается, что следующие два года после резкого спада, в 2021-2022 годах, экономика будет постепенно восстанавливаться. Это при условии, что России удастся избежать повторной волны COVID-19 и строгих ограничительных мер.

По наиболее пессимистичному сценарию, в 2021 год страна войдет с ВВП, сокращенным на 9,6%. Тогда за 2021 год экономика восстановится лишь на 0,1%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких регионах России свыше 20% населения живут за чертой бедности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус кризис россия финансы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Дмитрова вспыхнул легковой автомобиль, движение перекрыли
Канделаки обвинила Уткина в женоненавистничестве
Концерн ЮИТ поддержал архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»
На проспекте Маршала Блюхера легковушка вылетела на газон
В июле выплаты по 10 тысяч получили родители 26 млн детей
К месту ДТП на проспекте Науки прибыли спасатели и медики
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
Увлекшийся фотошопом Басков пошутил про ипотеку