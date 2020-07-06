Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

Эксперты Всемирного банка предрекают России рекордное падение ВВП: по итогам 2020 года этот показатель может снизиться на 6%, что станет наибольшим падением за последние 11 лет.

Главной причиной кризисного положения отечественного ВВП специалисты называют пандемию коронавирусной инфекции. В докладе Всемирного банка утверждается, что следующие два года после резкого спада, в 2021-2022 годах, экономика будет постепенно восстанавливаться. Это при условии, что России удастся избежать повторной волны COVID-19 и строгих ограничительных мер.

По наиболее пессимистичному сценарию, в 2021 год страна войдет с ВВП, сокращенным на 9,6%. Тогда за 2021 год экономика восстановится лишь на 0,1%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких регионах России свыше 20% населения живут за чертой бедности.