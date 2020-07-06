В Петербурге во вторник будет тепло и сухо

Ветер в Санкт-Петербурге будет южным и юго-западным. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

Ветер в Санкт-Петербурге будет южным и юго-западным. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

Жителей Северной столицы снова порадует солнечная погода. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу, во вторник, 7 июля, будет преимущественно без осадков.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», скорость порывов ветра ночью составит от 3 до 8, в дневное время — от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается от 14 до 16 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 21-23 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы восхитились разноцветным закатом. Горожане поделились в социальных сетях фотографиями неописуемой красоты. Пользователи отметили, что прекрасным видом можно было насладиться с любой точки Санкт-Петербурга.