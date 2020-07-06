Петербуржцы восхитились разноцветным закатом

Петербуржцы восхитились разноцветным закатом
Петербуржцы поделились фотографиями заката. Фото: vk.com/spb_today

Вечером понедельника жители Северной столицы любовались небом, раскрашенным яркими цветами заката. Горожане поделились фотографиями неописуемой красоты.

Шестого июля жители любовались красочным закатом, возвращаясь с работы. Фотографиями очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня был красивый закат», — написал автор записи.

В комментариях к посту многие подписчики решили поделиться тем, что увидели в небе. Пользователи отметили, что прекрасным видом можно было насладиться с любой точки Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Водоканал Петербурга анонсировал запуск «фонтанных» экскурсий.

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Петербуржцы восхитились разноцветным закатом
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