Дерматолог рассказала, как спасти обгоревшую кожу

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, как привести кожу в порядок и не допустить шелушения, если вы обгорели на солнце.
По ее словам, важно очистить обгоревшую кожу от загрязнений и капель пота. Затем следует почти на мокрые участки нанести увлажняющее средство.
В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук отметила, что стоит отказаться от использования увлажняющих средств, в составе которых находится спирт или масло. Также лучше отказаться от скрабирования кожи.
Лучше использовать аптечные препараты, в которых содержится успокаивающий бепантен. Наносить средство специалист советует каждые три часа. А вот когда появятся шелушения, нельзя их сдирать.
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