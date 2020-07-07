Дерматолог рассказала, как спасти обгоревшую кожу

Если под рукой нет увлажняющих средств, можно увлажнить кожу кисломолочным продуктом, особенно хорошим средством спасения кожи станут сливки. Фото: pixabay

Если под рукой нет увлажняющих средств, можно увлажнить кожу кисломолочным продуктом, особенно хорошим средством спасения кожи станут сливки. Фото: pixabay

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, как привести кожу в порядок и не допустить шелушения, если вы обгорели на солнце.

По ее словам, важно очистить обгоревшую кожу от загрязнений и капель пота. Затем следует почти на мокрые участки нанести увлажняющее средство.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук отметила, что стоит отказаться от использования увлажняющих средств, в составе которых находится спирт или масло. Также лучше отказаться от скрабирования кожи.

Лучше использовать аптечные препараты, в которых содержится успокаивающий бепантен. Наносить средство специалист советует каждые три часа. А вот когда появятся шелушения, нельзя их сдирать.

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