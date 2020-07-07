Дерматолог рассказала, как спасти обгоревшую кожу

Дерматолог рассказала, как спасти обгоревшую кожу
Если под рукой нет увлажняющих средств, можно увлажнить кожу кисломолочным продуктом, особенно хорошим средством спасения кожи станут сливки. Фото: pixabay

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, как привести кожу в порядок и не допустить шелушения, если вы обгорели на солнце.

По ее словам, важно очистить обгоревшую кожу от загрязнений и капель пота. Затем следует почти на мокрые участки нанести увлажняющее средство.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук отметила, что стоит отказаться от использования увлажняющих средств, в составе которых находится спирт или масло. Также лучше отказаться от скрабирования кожи.

Лучше использовать аптечные препараты, в которых содержится успокаивающий бепантен. Наносить средство специалист советует каждые три часа. А вот когда появятся шелушения, нельзя их сдирать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кожа китайских врачей почернела из-за коронавируса. Медики заразились Covid-19, когда лечили инфицированных в больнице Уханя.

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