Кожа китайских врачей почернела из-за коронавируса

Почернение кожи заметили у двух врачей. Фото: pixabay

Почернение кожи заметили у двух врачей. Фото: pixabay

Китайские врачи, которые заразились коронавирусом от своих пациентом, столкнулись с неизвестным ранее последствием заболевания: их кожа стала намного темнее, чем прежде.

Как сообщает Daily Mail, по данным медиков, изменения цвета кожи произошли из-за гормонального сбоя, вызванного повреждением печени после распространения COVID-19 в организме пациентов.

Издание уточнило, что китайские врачи Ю Фан и Ху Вейфенг заразились коронавирусом, когда лечили больных в больнице Уханя через месяц после вспышки эпидемии в городе. Они находились на грани жизни и смерти, но смогли победить вирус благодаря методу насыщения крови кислородом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский вирусолог прокомментировал обвинения в создании коронавируса. Юань считает домыслами версии о искусственном синтезе COVID-19.