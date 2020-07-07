Курьеры Delivery Club бастуют из-за невыплат зарплаты

Курьеры Delivery Club бастуют из-за невыплат зарплаты
Курьеры недовольны условиями труда. Фото: pixabay.com

Деньги хотят получить около трехсот человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщили в профсоюзе «Курьер». Курьеры сервиса доставки еды Delivery Club бастуют из-за невыплат зарплат на протяжении двух месяцев. Они ссылаются на Трудовой кодекс, который позволяет приостановить работу, если деньги задерживают более чем на 15 дней. Отмечается, что без денег сидят около 300 человек – их положение называют бедственным. В профсоюзе подчеркнули, что у курьеров нет денег на еду и они не могут содержать семьи.

Курьеры хотят получить свои зарплаты, а также чтобы компания заключила с ними постоянные трудовые договоры, а не договоры об оказании услуг. Также сотрудники компании просят отменить штрафы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Горэлектротранс» назвал сообщения о забастовке водителей провокацией.

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