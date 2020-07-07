Правительство РФ продлило выплату повышенного пособия по безработице

Согласно постановлению Мишустина, гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, пособие по безработице в размере 12130 рублей будет выплачиваться не с апреля по июнь, а с апреля по август. Фото: pixabay.com

Согласно постановлению Мишустина, гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, пособие по безработице в размере 12130 рублей будет выплачиваться не с апреля по июнь, а с апреля по август. Фото: pixabay.com

Российское правительство приняло решение продлить выплату пособия по безработице на август с минимальным размером в 4,5 тысячи рублей.

Соответствующее постановление во вторник, 7 июля, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Повышенное пособие распространяется как на тех, кто только что встал на биржу труда, так и на потерявших работу в период с 1 марта 2020 года. Отметим, что минимальное пособие по безработице в текущем году должно было составлять 1,5 тысячи рублей, но с мая было повышено до 4,5 тысяч.

Таким образом, с апреля по август все, кто был уволен или признан безработным с 1 марта смогут получить пособие в размере 12 130 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с апреля текущего года уровень безработицы в России увеличился в 3,5 раза. Кроме того, в 30 раз выросло число работников на удаленных вакансиях.