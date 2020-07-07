Под Петербургом запустили производство катеров спецназначения

Длина катера составляет 13,5 метров, ширина - 3,7 метров, водоизмещение - 8,2 тонн. Он вмещает до 12 человек и 1 200 литров топлива. Фото: http://www.kmz1.ru/

Длина катера составляет 13,5 метров, ширина - 3,7 метров, водоизмещение - 8,2 тонн. Он вмещает до 12 человек и 1 200 литров топлива. Фото: http://www.kmz1.ru/

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) будет строить катера специального назначения для Карельской республиканской поисково-спасательной службы (ГКУ КРПСС).

Предприятие вложило в производство катеров спецназначения 700 миллионов рублей, пишет во вторник, 7 июля, издание РБК. Для реализации этого проекта на заводе учредили собственное конструкторское бюро, где специалисты трудятся на разработкой патрульных, рейдовых и спасательных судов.

Маломерные суда будут собирать на территории КМЗ в поселке Назия, в Тосненском районе Ленинградской области. На данный момент завод заключил пять договоров на поставку 30 специальных катеров. Спуск на воду головного судна проекта 04190 планируется не позднее 31 августа 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открываются два новых производства с общей суммой инвестиций почти миллиард рублей.