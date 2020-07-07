В России хотят внести изменения в водительские права и ПТС

В России хотят внести изменения в водительские права и ПТС
Нововведение коснется владельцев транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Необходимо уточнить перечень сведений в паспорте транспортного средства, форме свидетельства о его регистрации и в образце водительского удостоверения. С соответствующей инициативой выступило МВД РФ.

Так, бланк водительского удостоверения дополнят надписью Driving Licence. Также правоохранители намерены внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на авто устройств для подачи спецсигналов.

Как сообщили РИА Новости, теперь в свидетельстве о регистрации машины должны быть указаны сведения о мощности двигателя. Также в ПТС уточнят список данных, вносимых в графу «Особые отметки».

В настоящее время проект приказа проходит оценку регулирующего воздействия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦБ разрешит страховщикам повысить тарифы по ОСАГО на десять процентов для неаккуратных водителей. Факторы, из которых складывается стоимость страховки, могут назначать сами компании.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авто мвд россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за перелеты
В Петербурге заключили под стражу певца-педофила
«Залез в мертвую зону»: грузовик подбил легковушку на Дунайском мосту
В Петербурге на 2 августа запланирован первый массовый забег после снятия ...
«Из-за инвалида»: на Ленинском водитель Ford Mondeo снес светофор
В России хотят внести изменения в водительские права и ПТС
Глава ВОЗ считает, что пик пандемии COVID-19 еще не достигнут
Президент Бразилии заразился коронавирусом