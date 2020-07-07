В России хотят внести изменения в водительские права и ПТС

Необходимо уточнить перечень сведений в паспорте транспортного средства, форме свидетельства о его регистрации и в образце водительского удостоверения. С соответствующей инициативой выступило МВД РФ.

Так, бланк водительского удостоверения дополнят надписью Driving Licence. Также правоохранители намерены внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на авто устройств для подачи спецсигналов.

Как сообщили РИА Новости, теперь в свидетельстве о регистрации машины должны быть указаны сведения о мощности двигателя. Также в ПТС уточнят список данных, вносимых в графу «Особые отметки».

В настоящее время проект приказа проходит оценку регулирующего воздействия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦБ разрешит страховщикам повысить тарифы по ОСАГО на десять процентов для неаккуратных водителей. Факторы, из которых складывается стоимость страховки, могут назначать сами компании.