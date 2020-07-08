В Петербурге в среду отменили 10 рейсов

В Петербурге 8 июля отменили 10 международных и внутренних рейсов. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Самолеты должны были отправиться в Екатеринбург, Минск, Москву, Душанбе, Воронеж и Симферополь, но были отменены.

Причины изменения расписания не уточняются. Вероятно, отмены рейсов связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции и ограничениями, введенными из-за пандемии.

Накануне в Петербурге отменили 25 рейсов в Кишинев, Родос, Минск, Череповец, Анапу, Москву, Ираклион, Алматы, Хельсинки, Минеральные Воды, Пермь и другие города. Массовые отмены начались после закрытия границ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник в Пулково отменили 18 международных и внутренних рейсов. Самолеты, в частности, должны были вылететь в Анталью, Новый Уренгой, Минск, Москву, Хельсинки и Минеральные воды.