В России мобильная связь может подорожать на 14%

В России мобильная связь может подорожать на 14%
Аналитики прогнозируют резкий рост цен во втором полугодии. Фото: pixabay

Мобильная связь на территории России может резко подорожать. Такое мнение выразили эксперты, проанализировавшие тарифы крупных мобильных операторов.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, во втором полугодии текущего года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%. Как сообщил «Коммерсант», он уточнил, что изменения связаны с возмещением убытков.

В число регионов с самой доступной связью вошел один уральский регион — ХМАО. В списке также Сахалинская, Ярославская и Магаданская области и Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века.

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