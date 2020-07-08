В России мобильная связь может подорожать на 14%

Мобильная связь на территории России может резко подорожать. Такое мнение выразили эксперты, проанализировавшие тарифы крупных мобильных операторов.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, во втором полугодии текущего года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%. Как сообщил «Коммерсант», он уточнил, что изменения связаны с возмещением убытков.

В число регионов с самой доступной связью вошел один уральский регион — ХМАО. В списке также Сахалинская, Ярославская и Магаданская области и Москва.

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