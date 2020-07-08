Мужчину с ножом задержали в больнице на Северном

В одной из больниц Выборгского района Петербурга задержали мужчину со складным ножом. Он размахивал оружием и угрожал работника учреждения.
По предварительным данным, вечером 7 июля в холле больницы на Северном проспекте произошёл конфликт. Мужчина с ножом вступил в перепалку с администратором бюро пропусков и охранником.
«В ходе ссоры гражданин стал вести себя агрессивно, достал раскладной нож и начал угрожать работникам», — сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники больницы нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали буйного посетителя. Мужчину передали сотрудникам полиции. Складной нож изъят.
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