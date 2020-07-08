«Зенит» — «Сочи»: Кокорин вошел в стартовый состав

В Северной столице на «Газпром Арене» стартовал матч 27-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи».

В составе петербургской команды на поле с первых минут вышли Кержаков, Смольников, Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин, Мусаев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком. В запасе остались Васютин, Караваев, Маммана, Прохин, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Азмун, Ригони, Шамкин.

Гости вышли в следующем стартовом составе: Джанаев, Заика, Маргасов, Миладинович, Цаллагов, Набиуллин, Бурмистров, Мевля, Кокорин, Заболотный, Полоз.

Матч начался в шесть часов вечера. На стадионе присутствуют около 6 тыс. болельщиков.

Напомним, сине-бело-голубые уже стали чемпионами, оказавшись на заслуженном первом месте в турнирной таблице с 62 очками.

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