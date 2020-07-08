В Минпросвещения заявили об отмене традиционных школьных линеек 1 сентября

Они состоятся, но в непривычном для всех формате. Это нужно для того, чтобы сберечь здоровье детей.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Министр просвещений Сергей Кравцов рассказал, что 1 сентября в школах пройдут линейки, но в новом формате из-за требований Роспотребнадзора отменить все массовые мероприятия в образовательных учреждениях. Кравцов заявил, что ученики и учителя придут в школы и будут получать знания, но при условии соблюдений всех мер предосторожности.

Ведомство ни в коем случае не хочет распространения коронавируса среди школьников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов проверил, как школьники сдают ЕГЭ на фоне пандемии COVID-19.