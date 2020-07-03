Беглов проверил, как школьники сдают ЕГЭ на фоне пандемии COVID-19

Глава города также поблагодарил педагогов за самоотверженность и понимание — из-за переноса экзаменов у них фактически сократились отпуска. Фото: gov.spb.ru

Глава города также поблагодарил педагогов за самоотверженность и понимание — из-за переноса экзаменов у них фактически сократились отпуска. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил гимназию №155 в Центральном районе города, где 3 июля школьники сдавали первые экзамены в рамках ЕГЭ, на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции.

В общей сложности, на экзамены в гимназию пришли 115 человек, учеников рассадили по 12 аудиториям. Для обеспечения слаженной работы пункта по сдаче Единого государственного экзамена было привлечено 90 человек, из которых 3 — члены комиссии, 44 — организаторы, находящиеся в аудиториях, 31 человек — организаторы вне аудиторий, а также 4 технических специалистов и 8 общественных наблюдателей.

Все задействованные в организации экзамена граждане имели средства индивидуальной защиты (СИЗ). Школьникам разрешили не пользоваться масками и перчатками, хотя некоторые все равно решили перестраховаться. Глава города отметил, что, несмотря на сложное положение, с задачей организаторы справились хорошо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня школьники сдают ЕГЭ по литературе, географии и информатике.