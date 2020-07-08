В Петербурге трое сообщников ответят перед судом за сбыт марихуаны

В Петербурге трое сообщников ответят перед судом за сбыт марихуаны
Уголовное дело подлежит направлению в Выборгский районный суд. Фото: pixabay

В Северной столице утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих лиц. Они обвиняются в совершении сбыта и четырех покушений на сбыт запрещенных веществ в крупном размере.

Преступники действовали в период с 2016 по 2019 год. По данным следствия, фигуранты занималась культивацией и сбытом запрещенных веществ. Лидер группировки привлек к ее деятельности двоих знакомых, один из которых помогал ему выращивать марихуану, а второй – осуществлял сбыт.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, культивирование наркосодержащих растений осуществлялось на территории Гатчинского района Ленобласти, после чего марихуана доставлялась в Выборгский район города для дальнейшего сбыта.

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