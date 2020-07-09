В Петербурге стали реже красть люки

По всей видимости, непростая эпидемиологическая ситуация в некоторых моментах может иметь и положительное влияние. Похоже, воришки предпочитают оставаться дома.

Статистику о случаях кражи канализационных люков, для последующей сдачи на металлолом, представили в ГУП «ТЭК СПб». Динамика положительная: за первую половину 2020 года количество преступлений, связанных с хищением металлических крышек, уменьшилось в 8 раз.

Официально зафиксировано всего два случая. Свои люки потеряли 7 колодцев в Кировском и Красногвардейском районах. Две крышки исчезли с Двинской улицы, а колодцы с Шафировского проспекта не досчитались 5 люков.

Общий ущерб, причиненный от подобных противоправных действий составил 33 тысячи рублей. В связи с этим, было возбуждено уголовное дело. Но пока что, найти и привлечь к ответственности злоумышленников не вышло.

В 2019 году дела обстояли куда хуже. За первые полгода тогда зафиксировали 16 случаев кражи, в ходе которых было утеряно 59 люков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель эвакуатора подозревается в хищении канализационных люков.